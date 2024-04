PersistIQ is een platform voor verkoopbetrokkenheid dat prospectie, e-mailcontact, oproepen, taken en sociale verkoop automatiseert. Duizenden verkoopteams gebruiken PersistIQ om de e-mails van potentiële klanten te vinden, gepersonaliseerde outreach-e-mails te verzenden, follow-ups te automatiseren en meer vergaderingen te boeken. Het verkoopplatform van PersistIQ omvat: * Multi-channel Outreach-sequenties: e-mail, bel, Linkedin-outreach en taken * Prospectie: vind geverifieerde e-mails om uw prospectlijsten samen te stellen * Belkiezer: bel potentiële klanten binnen PersistIQ, gebruik lokale telefoonnummers en sla oproepen op opnames * Automatiseringstriggers: activeer outreach-campagnes op basis van geopende e-mails, antwoorden en CRM-gegevens * Gmail-extensie: e-mailsjablonen, meldingen, campagnes en prospectprofielen in Gmail * Analytics: A/B-testen, analyse van antwoordgevoelens en rapportage * Team Samenwerking: gedeelde sjablonen, teamrapportage en gebruikersbeheer * Integraties: Copper, Hubspot, Pipedrive, Salesforce en Zapier Gebruiksscenario's: * Uitgaande verkoop: vind e-mails van potentiële klanten en automatiseer gepersonaliseerde uitgaande campagnes op schaal * Inkomende verkoop: automatiseer follow-ups met inkomende leads om meer deals te sluiten * Werving: neem contact op met potentiële sollicitanten

