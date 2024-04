SmartReach.io is e-mail outreach-software die is ontworpen om gebruikers gepersonaliseerde e-mails en vervolgacties automatisch vanuit hun mailbox te laten plannen en verzenden en zo hun antwoordpercentage te verhogen. SmartReach.io synchroniseert uw prospectgegevens van uw CRM met uw campagnes met workflowautomatisering en geeft u ook de mogelijkheid om prospects toe te voegen vanuit Linkedin-zoekopdrachten via de ProspectDaddy-extensie. Afgezien hiervan kan het ook al uw e-mailactiviteiten van potentiële klanten automatisch synchroniseren met uw CRM's via workflowautomatisering. Het vermindert daardoor de handmatige inspanningen van uw verkoopteam en vergroot hun bandbreedte om meer deals te sluiten. Unieke kenmerken van SmartReach.io - Gedeelde teaminbox voor meer teamsamenwerking, categorisering van prospects en niet-prospects en een rapport over het sentiment van antwoorden - Multichannel outreach via kanalen zoals Linkedin, e-mail, WhatsApp, sms en oproepen - Directe integratie met de ProspectDaddy Chrome-extensie om prospects te krijgen e-mailinformatie van Linkedin - Native integraties met CRM's zoals Hubspot, Pipedrive, Zoho en Salesforce en workflowautomatisering om prospects rechtstreeks toe te voegen aan smartreach.io-campagnes. - Integreer met andere CRM's via Zapier. - Automatiseer follow-ups tot antwoord en geavanceerd mensachtig verzendalgoritme - Optimaliseer de afleverbaarheid van uw e-mails in de inbox met ingebouwde gratis e-mailvalidaties, zachte start van e-mail en configuratierapporten voor de afleverbaarheid van e-mail. - Hyperpersonaliseer uw e-mails met programmeerbare voorwaarden voor uw e-mails - Geavanceerde teamfuncties waarmee u met uw team kunt samenwerken. - Agentschapfuncties die naadloos schakelen tussen verschillende klanten mogelijk maken. - Volg alle e-mailactiviteiten, ontvang gedetailleerde analyses en downloadbare rapporten. - Synchroniseer e-mailactiviteiten terug naar uw CRM met workflowautomatiseringen.

Website: smartreach.io

