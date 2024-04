Wat is Nutsales? Nutsales is een AI-gestuurd CRM-platform dat wordt aangedreven door een schaalbaar menselijk team. We kunnen uw meerdere mailboxen eerst omzetten in interactieve trechters door pipelines aan te passen met Gmail-integratie voor verkoop, klantenondersteuning, personeelszaken enz. Automatiseer de toewijzing van leads met behulp van geavanceerde algoritmen, rekening houdend met segmentatiecriteria of round-robin. Maak teamcommunicatie mogelijk met realtime samenwerking, tagging en commentaar Nieuwe leads krijgen van inbound of outbound, integreer en engageer onmiddellijk. Met Nutsales beschikt u over een 24/7 team, zodat geen enkel klantgesprek onopgemerkt blijft.

Website: nutsales.co

