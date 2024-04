Tars helpt marketing- en klantenserviceteams hun conversietrechters te optimaliseren, hun klantenservice-interacties te automatiseren en hun klantervaring opnieuw te definiëren met behulp van chatbots. Op een Chatbot of Conversational Landing Page worden bezoekers begroet met een geautomatiseerde chatbot die via tekst een meer menselijk gesprek begint, hen alleen de relevante informatie over uw product/dienst geeft en hen op het juiste moment om hun contactgegevens vraagt. Met deze aanpak raken gebruikers niet overweldigd door alle informatie op een typische statische landingspagina en concentreren ze zich op het voeren van één gesprek met de chatbot. Dit vergroot de kans dat de gebruiker zijn informatie verstrekt en er een lead voor u van maakt. Vertrouwd door meer dan 500 wereldwijde merken zoals Vodafone, American Express, Bosch, University of California, Adobe, Daimler en meer. Tars host de grootste bibliotheek met chatbotsjablonen ter wereld met meer dan 950 chatbotsjablonen voor verschillende sectoren en gebruiksscenario's.

