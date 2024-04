WebPurify stelt gemeenschappen in staat om het beste uit zichzelf te halen met schaalbare hybride oplossingen voor AI en menselijke contentmoderatie voor 's werelds toonaangevende merken. Zorgen voor positieve gebruikerservaringen voor miljoenen klanten, van marktplaatsen tot de metaverse, waarbij multimedia-inhoud naadloos wordt gefilterd volgens de specificaties van elk merk. WebPurify biedt inhoudsmoderatie- en beoordelingsdiensten waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel teams van menselijke inhoudsmoderators als AI-oplossingen. Door de AI-tools van WebPurify te combineren met live teams, kan WebPurify merken de meest nauwkeurige contentmoderatie bieden die beschikbaar is: 24 uur per dag, zeven dagen per week. Wat uw bedrijf ook nodig heeft, wij hebben een oplossing voor u. De schaalbare hybride AI- en menselijke contentmoderatiediensten van WebPurify omvatten: * Grof taalgebruik en tekstmoderatie * Beeldmoderatie * Videobeoordeling en -moderatie, annotatie, trefwoorden, categorisering, tagging, -naleving van licenties * VR-moderatie * Online communitynormen en handhaving van servicevoorwaarden De oplossingen voor contentmoderatie van WebPurify helpen merken te voldoen aan alle wettelijke voorschriften en kunnen met toonaangevende nauwkeurigheid omgaan met de complexe behoeften van meerdere platforms. WebPurify modereert elke dag 3,5 miljoen tekstinzendingen, een half miljoen afbeeldingen en duizenden video's. De missie van WebPurify is om merken een naadloze, schaalbare en betrouwbare manier te bieden om de ervaringen van hun klanten op alle digitale platforms te beschermen.

