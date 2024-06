Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Uw klanten en prospects negeren uw legitieme zakelijke oproepen omdat ze een onbekend nummer zien - en ze weten niet dat u het bent. Met Hiya Connect Branded Caller ID kunnen bedrijven hun bedrijfsnaam weergeven op uitgaande oproepen naar meer dan 400 miljoen mobiele telefoons wereldwijd, waaronder 97% van de Amerikaanse mobiele markt. De groei van het aantal spam-, oplichtings- en fraudeoproepen heeft het vertrouwen in het spraakkanaal aangetast. 87% van de consumenten beantwoordt een oproep niet als ze een onbekend nummer op hun scherm zien. Dit onvermogen om klanten effectief te bereiken via de telefoon tast de klanttevredenheid en -retentie aan - en uiteindelijk uw bedrijfsresultaten. Met merknummerherkenning kunnen bedrijven bepalen hoe hun uitgaande oproepen per individueel telefoonnummer worden weergegeven op het apparaat van de ontvanger van de oproep. Creëer betere klantervaringen en optimaliseer uw uitgaande belactiviteiten door identiteit toe te voegen aan uw uitgaande gesprekken met Hiya Connect Branded beller-ID.

