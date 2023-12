GreenRope is een alles-in-één, complete oplossing voor CRM, marketingautomatisering en klantenservice, ontworpen voor bedrijven die grote dingen doen. GreenRope combineert verkoop, marketing en bedrijfsvoering in één zeer aanpasbare softwareoplossing die is gebouwd voor uw bedrijf. GreenRope is meer dan software, het is een manier van zakendoen. We helpen onze gebruikers afdelingssilo's af te breken om gestroomlijnde bedrijfsprocessen te creëren. De CRM van GreenRope heeft alle tools en integraties die je nodig hebt voor verkoop, marketing, klantenservice en bedrijfsvoering. Echte kracht komt voort uit een geïntegreerde aanpak, en dat is precies wat GreenRope biedt. GreenRope omvat geavanceerde mogelijkheden voor marketingautomatisering, het in kaart brengen van het klanttraject via slepen en neerzetten, automatisering van het verkoopteam, tools voor klantenservice en een toolbox met andere functies om uw bedrijf te helpen beheren en runnen. GreenRope geeft u controle over uw gehele bedrijf, van verkoop tot marketing tot klantenservice. U krijgt een 360 graden beeld van uw klanten en een betere manier om uw KPI's te beheren en te bereiken. GreenRope is een van de weinige echte alles-in-één oplossingen. Iedereen in uw organisatie kan GreenRope gebruiken om de verkoop te beheren, marketinginitiatieven te stimuleren en gegevens te gebruiken om betere klantervaringen te creëren. Bovendien zijn extra gebruikers altijd gratis. Beheer uw verkooppijplijn effectief met diepgaande tools voor verkoopbevordering. Pas de manier aan waarop u uw contacten bekijkt, afspraken plant, follow-ups automatiseert en eenvoudig alle verkoopkansen bekijkt. GreenRope biedt u marketingautomatisering die eenvoudig is in te stellen, te testen en uit te voeren. Mis nooit meer een kans om de beste klantervaring te bieden via gepersonaliseerde communicatie en datagestuurde strategieën. Met GreenRope kunt u meerdere kanalen beheren (websites, e-mail, mobiel, sociaal en meer) allemaal op hetzelfde platform. Wij zijn er wanneer u ons nodig heeft. Neem 24/7 contact met ons op via chat, e-mail en meer. Bovendien bieden we diepgaande onboarding met gepersonaliseerde training, een certificeringsprogramma en honderden online bronnen om uw succes te garanderen. GreenRope is een bedrijf dat is opgebouwd rond het bieden van uitzonderlijke waarde aan onze klanten. Sinds onze start in 2008 zijn we geëvolueerd van een van de eerste dienstverleners op het gebied van e-mailmarketing naar de eerste, werkelijk complete CRM op de markt. Door verkoop, marketing en bedrijfsvoering te combineren in één enkel platform, inspireert GreenRope de samenwerking met uw klanten, leveranciers en werknemers. Wij leven deze cultuur van samenwerking en luisteren naar mensen zoals u om te bouwen aan wat u wilt om uw bedrijf te runnen. GreenRope's Complete CRM helpt bedrijfseigenaren, verkoopmanagers en marketeers de kloof tussen afdelingen te overbruggen en gegevens overal toegankelijk te maken, zodat uw bedrijf soepel en effectief draait met alle informatie die een team nodig heeft om hun leads en klanten beter te kunnen targeten en bedienen.

