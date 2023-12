Second CRM is een bekroonde oplossing voor bedrijfsautomatisering, ontworpen om kleine tot middelgrote bedrijven winstgevend te maken door hun bedrijfsactiviteiten te automatiseren met behulp van internet- en mobiele technologieën. Second CRM richt zich op het verbeteren van verkoop en marketing, klantenondersteuning en bedrijfsvoering. Second CRM past zich gemakkelijk aan de meeste zakelijke omgevingen aan door een flexibele, kosteneffectieve en gebruiksvriendelijke applicatie aan te bieden. Second CRM biedt één enkel overzicht van klantinteracties op het gebied van verkoop, marketing, ondersteuning en backend-activiteiten. Second CRM vermindert de werkdruk en versnelt de groei, terwijl bedrijven in staat worden gesteld 100% van hun energie te richten op wat telt: klanten.

Website: secondcrm.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Second CRM. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.