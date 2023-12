GoToMeeting is een webgehoste service die is gemaakt en op de markt wordt gebracht door LogMeIn. Het is een softwarepakket voor online vergaderingen, het delen van desktops en videoconferenties waarmee de gebruiker via internet in realtime andere computergebruikers, klanten, cliënten of collega's kan ontmoeten. Eind 2015 kondigde Citrix plannen aan om de GoToMeeting-activiteiten af ​​te splitsen als een zelfstandige dochteronderneming met een marktwaarde van ongeveer $ 4 miljard. In juli 2016 maakten Citrix en LogMeIn plannen bekend om de GoTo-productfamilie samen te voegen.

Website: gotomeeting.com

