Floatbot is een SaaS-gebaseerd, ‘no-code’, end-to-end ‘Generative AI’-aangedreven Conversational AI-platform dat Fintechs en ondernemingen helpt bij het automatiseren van klantondersteuning, het vergroten van de klantervaring en digitale on-boarding via AI-aangedreven chatbots en voicebots. Het doe-het-zelf “No Code”-platform waarmee hybride bots kunnen worden gebouwd met behulp van geavanceerde Workflow Builder- en Conversational AI-tools. Floatbot is ontvanger van de Emerge50-prijs bij NPC [Nasscom Product Conclave] in 10 categorieën. Floatbot staat in de top 5 in de SaaS-categorie! IDC presenteert Floatbot als innovator voor bank- en financiële diensten in India [11 december 2019] Bots ontwikkeld in Floatbot kunnen worden gelanceerd in het webportaal, mobiele apps (iOS en Android), Facebook Messenger, Slack, Skype, Telegram, Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Whatsapp. Floatbot ondersteunt ook spraak-naar-tekst en tekst-naar-spraak voor voicebots. Floatbot is geïntegreerd met Contact Center voor Voicebot. Floatbot is een hybride platform, een van de weinige ter wereld, dat de ontwikkeling van omni-channel chatbot en voicebot binnen enkele uren mogelijk maakt, waarbij een Fintech of bank verschillende bots kan ontwikkelen die via chat- en spraakkanalen met klanten in gesprek gaan of communiceren, op verschillende fasen van hun traject [Klantenondersteuning, Leadvalidatie, KYC-verificatie, Loyaliteitspunten inwisselen, Betalingsherinneringen, Feedbackloop, Cross-sell/Up-sell-producten, enz.]. Met Floatbot kunnen gebruikers naadloos schakelen tussen spraak- en chatkanalen en toch eerdere sessies en context behouden.

