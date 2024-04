Verloop.io is 's werelds toonaangevende automatiseringsplatform voor klantenondersteuning. Het helpt bedrijven om hun klanten via verschillende kanalen geweldige ondersteuningservaringen te bieden. Het platform van Verloop.io biedt naadloos ondersteuning via verschillende kanalen, variërend van websites en WhatsApp tot in-app- en spraakinteracties. Met een wereldwijd vertrouwen van meer dan 5000 merken, waaronder prominente namen als Decathlon, Cleartrip en Nykaa, richt Verloop.io zich op zowel ondernemingen als het MKB. De end-to-end-oplossing van Verloop.io onderscheidt ons en biedt een drievoudige aanpak: 1. Initiële oplossing van vragen: In de eerste fase van contactcenterinteracties maakt Verloop.io gebruik van AI-ondersteuning via zowel chat als spraak. De conversatie-AI-oplossingen van Verloop.io behandelen de meeste vragen van klanten efficiënt. 2. Ondersteuning door menselijke agenten: Terwijl vragen escaleren naar menselijke agenten, introduceert Verloop.io Co-pilot voor ondersteuning: een krachtige AI-tool die menselijke agenten helpt met nauwkeurige antwoorden. De tool stelt reacties voor om de efficiëntie van agenten te verbeteren. Door gebruik te maken van spraak-naar-tekst en AnswerFlow, mogelijk gemaakt door documentcognitie, kunnen agenten ook gebruik maken van onze generatieve AI-aangedreven tools zoals AI-samenvatting, AI-Rephrase, AI-Expand en AI-Tone Adjustment om de beste reacties en een grotere klanttevredenheid te garanderen. 3. AI-aangedreven kwaliteitsanalyse (QA): Verloop.io's Sparks biedt de ultieme oplossing voor kwaliteitsanalisten, waarbij oproepanalyse wordt geautomatiseerd met behulp van generatieve AI. Dit zorgt voor een gestroomlijnd proces voor continue verbetering. Naast de bovenstaande tools kunnen bedrijven de botbuilder-Recepten van Verloop.io samen met Smart Block gebruiken om eenvoudig hun reis te beginnen naar het bieden van de beste klantervaring. In essentie wil Verloop.io het klantondersteuningstraject vereenvoudigen en verbeteren door middel van innovatieve automatisering en AI-aangedreven oplossingen

