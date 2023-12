Digivizer is een uitgebreid analyseplatform dat is ontworpen om bedrijven te helpen het meeste uit hun investeringen in digitale marketing te halen. Met ons platform kunnen bedrijven van elke omvang al hun sociale, zoek-, betaalde en webprestatie-inzichten bekijken in één enkel, eenvoudig te volgen dashboard zonder het platform te verlaten. Met Digivizer kunnen marketeers snel op data gebaseerde beslissingen nemen over waar ze hun dollars en energie naartoe willen sturen. Digivizer biedt een gratis abonnement en een verscheidenheid aan andere betaalde abonnementen, waaronder meer geavanceerde functies voor influencer-rapportage, bureaus en transdisciplinaire teams, en heeft een optie voor alle bedrijven van elke vorm en grootte. U kunt deze abonnementen en insluitsels vergelijken in het prijsgedeelte hieronder. Waarom kiezen voor Digivizer? We zijn marktleider op het gebied van betaalbaarheid voor wat ons platform biedt. Omdat bijna alle grote sociale media, advertentiemanagers en webtools beschikbaar zijn als integraties, kunt u een volledig 360* beeld krijgen van uw digitale marketingprestaties. Team Digi is uw persoonlijke pleitbezorger voor alles wat met sociale en digitale marketing te maken heeft. Onze specialisten bieden 1:1 en groepsondersteuning over productdetails, inzichtsessies, strategie, rapportage; we staan ​​altijd klaar om u te helpen het meeste uit ons product en uw marketingstrategie te halen, op welke manier dan ook.

Website: digivizer.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Digivizer. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.