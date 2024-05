Billeasy is een FinTech-bedrijf dat toonaangevend is in het helpen van organisaties bij het opschalen van hun consumentgerichte activiteiten en het leveren van de uitgebreide ervaring aan klanten, van offline tot online en vice versa. Onze producten zijn gericht op het genereren van digitale voetafdrukken om de klantbetrokkenheid, klantloyaliteit en gemak te vergroten. Wij helpen merken hun bedrijfsgroei te stimuleren door eenvoudigweg transacties te digitaliseren, voortbouwend op hun first party-transacties, en bedrijfstracking en -analyse voor hen te maken. Billeasy werkt samen met toonaangevende retailbedrijven en door de overheid beheerde grote openbaarvervoerorganisaties in India.

Website: billeasy.in

