De National Weather Service (NWS) is een agentschap van de federale overheid van de Verenigde Staten dat is belast met het verstrekken van weersvoorspellingen, waarschuwingen voor gevaarlijk weer en andere weergerelateerde producten aan organisaties en het publiek met het oog op bescherming, veiligheid en algemene bescherming. informatie. Het maakt deel uit van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) -afdeling van het ministerie van Handel en heeft zijn hoofdkantoor in Silver Spring, Maryland, in het grootstedelijk gebied van Washington. Het agentschap stond bekend als het United States Weather Bureau van 1890 tot het in 1970 zijn huidige naam aannam. De NWS voert zijn primaire taak uit via een verzameling nationale en regionale centra en 122 lokale Weather Forecast Offices (WFO's). Omdat de NWS een agentschap van de Amerikaanse federale overheid is, bevinden de meeste producten zich in het publieke domein en zijn ze gratis beschikbaar.

Website: weather.gov

