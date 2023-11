Tribals.io er et multiplayer-overlevelsesspill hvor du lager, miner, bygger og utforsker en øy som prøver å overleve. Tribals kombinerer kjent mekanikk fra spill som Minecraft, Rust og ARK Survival i dette gratis og enkle overlevelsesspillet! Velg å bygge din egen base og gå til øya enten alene eller sammen med vennene dine! Det er så mye å gjøre, fra å jage kyllinger og bli jaget av bjørner, til å bygge enorme baser og lage alle slags verktøy og våpen. Lag din egen karakter og hopp ut i naturen for å se hvor lenge du kan overleve. Utforsk øya, men vær forsiktig med sult- og tørstenivåene dine, bli for lavt og .. vel, du vil ikke finne ut av det! Med massevis av forskjellige gjenstander å samle og enda mer å lage, vil du aldri gå tom for ting å gjøre! Se hvor lenge du og vennene dine kan overleve sammen eller mot hverandre. Tribals kan spilles både alene og med andre, så hopp inn og finn ut hvordan du vil spille! Kan du erobre øya og bli den beste stammen?Bevegelse: WASDJump: Space BarHovedhandling: Venstre museknappBruk mikrofon: Trykk TOÅpne inventar: TabBruk tekstchat: EnterBuild-meny: HøyreklikkTribals.io er laget av ONRUSH Studio. Sjekk ut det andre spillet deres på Poki: Venge.io! Du kan spille Tribals.io gratis på Poki. Du kan få erfaring ved å lage gjenstander. Få tilgang til Crafting-menyen ved å trykke Tab. Ja, du kan! Du kan velge mellom mange hår- og skjeggstiler. Du kan også endre størrelsen på hver kroppsdel, endre hår, skjegg og hudfarge, samt legge til noen tatoveringer! Det er to typer gjenstander spredt rundt på øya som du kan plukke opp. Det kan enten være innholdet i en falt spillers sekk full av tilfeldige gjenstander, eller ting som vokser organisk på øya. Løp rundt på kartet for å finne spiselige blader, mais, kokosnøtter, bananer, bær og mer! Du kan også jakte og flå alle dyr du møter. Det finnes et utvalg nærkampvåpen som øks, hakke, fakkel osv. I tillegg kan du lage våpen med avstand, som en bue eller en pistol. Eller du kan ganske enkelt bruke nevene hvis du føler deg gammeldags.

