Voiser er en banebrytende programvare som tilbyr to kraftige funksjoner: tekst-til-tale og tale-til-tekst. Med Voiser tekst-til-tale kan du enkelt konvertere hvilken som helst tekst til tale med naturlig lyd på over 76 språk og 550 stemmealternativer. Enten du trenger en lydfil til en podcast, lydbok eller e-læringskurs, kan Voiser hjelpe deg med å oppnå et profesjonelt og polert resultat. Voisers tale-til-tekst-funksjon lar deg konvertere alle lydopptak til skrevet tekst. Dette kan være svært nyttig for transkripsjonsformål, slik at du enkelt og nøyaktig kan transkribere intervjuer, forelesninger, møter og mer. Med Voisers transkripsjonsfunksjon kan du gjøre et hvilket som helst talt ord til skrevet tekst på flere språk, noe som sparer deg for tid og krefter. Voiser er utviklet for å hjelpe enkeltpersoner og bedrifter med å forbedre produktiviteten, tilgjengeligheten og rekkevidden. Med Voiser kan du lage lydinnhold av høy kvalitet for publikummet ditt, forbedre brukeropplevelsen på nettstedet eller appen din og øke tilgjengeligheten til produktene og tjenestene dine. Dessuten gjør Voisers intuitive grensesnitt, kraftige funksjoner og konkurransedyktige priser det til et godt valg for alle som trenger å konvertere tekst til tale eller tale til tekst.

Nettside: voiser.net

