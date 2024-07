Unwrap.ai er en AI-drevet tilbakemeldingsanalyseplattform som hjelper bedrifter med å forstå kundenes behov og bygge produkter som kundene virkelig bryr seg om. Ved å gjøre tilbakemeldinger fra kunder til praktisk innsikt, gjør Unwrap.ai det mulig for produktteam å overlade produktene sine og øke kundetilfredsheten. En av nøkkelfunksjonene til Unwrap.ai er dens evne til å samle inn tilbakemeldinger fra både offentlige og private kilder, noe som eliminerer behovet for manuell innsats og regneark. AI-teknologien identifiserer automatisk nøkkelinnsikt og mønstre i tilbakemeldingene, slik at produktteam kan få en dypere forståelse av kundenes preferanser og prioriteringer. Denne forståelsen kan deretter brukes til å forbedre produktets veikart og effektivt prioritere funksjonsutvikling. Unwrap.ai tilbyr også en meldingsfunksjon som gjør det mulig for bedrifter å kunngjøre produktforbedringer direkte til kundene via e-post, som viser at tilbakemeldingene deres har blitt hørt og tatt i betraktning. Plattformen gir et brukervennlig dashbord og tilpassbare varsler for å sikre at produktet team holder seg informert om anomalier og terskler i tilbakemeldingsdataene sine. I tillegg tilbyr Unwrap.ai et API som lar bedrifter utnytte NLP-teknologien på tilpassede måter for å passe deres spesifikke behov. Med Unwrap.ai kan bedrifter spare tid og ressurser ved å strømlinjeforme tilbakemeldingsanalyseprosessen og maksimere sine ingeniørressurser. Plattformen støttes av investorer i verdensklasse og er designet for å hjelpe bedrifter til å virkelig forstå kundenes behov, slik at de kan bygge ekstraordinære produkter.

Nettside: unwrap.ai

