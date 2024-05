Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Tyler Technologies med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Tyler Technologies (NYSE: TYL) leverer integrert programvare og teknologitjenester til offentlig sektor. Tylers ende-til-ende-løsninger gir lokale, statlige og føderale myndigheter mulighet til å operere effektivt og transparent med innbyggere og hverandre. Ved å koble sammen data og prosesser på tvers av ulike systemer, transformerer Tylers løsninger hvordan klienter får handlingskraftig innsikt i muligheter og løsninger for lokalsamfunnene deres. Tyler har mer enn 40 000 vellykkede installasjoner fordelt på nesten 13 000 lokasjoner, med kunder i alle 50 stater, Canada, Karibia, Australia og andre internasjonale lokasjoner. Tyler har blitt anerkjent flere ganger for vekst og innovasjon, inkludert Government Technologys GovTech 100-liste. Mer informasjon om Tyler Technologies, et S&P 500-selskap med hovedkontor i Plano, Texas, finner du på tylertech.com.

