Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for PayDock med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Paydock er en plattform for orkestrering av betalinger, som leder an når det gjelder å løse en rekke kostbare problemer for selgere som navigerer i ulike, raskt bevegelige og fragmenterte betalingstjenester (og relaterte) leverandører. Vår innovative API-første teknologi harmoniserer betaling, svindel, identitet og andre leverandører (som PayPal, etc.) gjennom ett enkelt grensesnitt, samtidig som den tilfredsstiller compliance, sikkerhet, tekniske og andre funksjonelle behov.

Nettside: paydock.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet PayDock. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.