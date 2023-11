Services Australia, tidligere Department of Human Services og før det Department of Social Security, er et utøvende byrå for den australske regjeringen, ansvarlig for å levere en rekke velferds-, helse-, barnebidragsbetalinger og andre tjenester til kvalifiserte australske statsborgere og fastboende .

Nettside: servicesaustralia.gov.au

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Services Australia. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.