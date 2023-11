The United States Postal Service er et uavhengig byrå av den utøvende grenen til USAs føderale regjering som er ansvarlig for å yte posttjenester i USA, inkludert dets øyområder og tilknyttede stater.

Nettside: usps.com

