The National Aeronautics and Space Administration (NASA) er et uavhengig byrå av den amerikanske føderale regjeringen som er ansvarlig for det sivile romprogrammet, samt luftfart og romforskning.NASA ble etablert i 1958, etterfulgt av National Advisory Committee for Aeronautics (NACA). Det nye byrået skulle ha en utpreget sivil orientering, og oppmuntre til fredelige anvendelser innen romvitenskap. Siden etableringen har de fleste amerikanske romutforskningsinnsatsene blitt ledet av NASA, inkludert Apollo Moon-landingsoppdragene, Skylab-romstasjonen og senere romfergen. NASA støtter den internasjonale romstasjonen og overvåker utviklingen av Orion-romfartøyet, Space Launch System, Commercial Crew-kjøretøyer og den planlagte Lunar Gateway-romstasjonen. Byrået er også ansvarlig for Launch Services Program, som gir tilsyn med oppskytningsoperasjoner og nedtellingsstyring for NASA-oppskytinger uten mannskap. NASAs vitenskap er fokusert på bedre forståelse av jorden gjennom jordobservasjonssystemet; fremme heliofysikk gjennom innsatsen til Science Mission Directorate's Heliophysics Research Program; utforsker kropper i hele solsystemet med avanserte robotiske romfartøyer som New Horizons; og forske på astrofysiske emner, som Big Bang, gjennom Great Observatories og tilhørende programmer.

Nettside: nasa.gov

