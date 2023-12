Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Google Moon med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Google Moon: Etter over tre tiår gjør vi oss endelig klare til å gå tilbake til månen. For å hjelpe deg med å forberede deg, og for å vekke appetitten din for utforskning, slo vi oss sammen med forskere ved NASA Ames Research Center for å gi deg denne samlingen av månekart og kart. Dette verktøyet er en spennende ny måte å utforske historien om Apollo-oppdragene på, fortsatt den eneste gangen menneskeheten har satt sine føtter på en annen verden.

