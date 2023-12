Google Sky: Å reise til stjernene har aldri vært enklere. For å hjelpe deg med å utforske de fjerne delene av universet vårt, har vi slått oss sammen med astronomer ved noen av de største observatoriene i verden for å gi deg et nytt syn på himmelen. Ved å bruke Google Maps gir dette verktøyet en spennende måte å bla gjennom og utforske universet på. Du kan finne posisjonene til planetene og konstellasjonene på himmelen og til og med se fødselen til fjerne galakser sett av Hubble-romteleskopet. Vi er spesielt begeistret for evnen til å se universet ved forskjellige bølgelengder, for å se hvordan det ville sett ut hvis øynene våre fungerte i røntgen eller infrarødt. Mens du utforsker disse nye lagene, lek med gjennomsiktigheten for å blande de forskjellige bølgelengdene og se hvordan forskjellige deler av universet lyser opp ved forskjellige bølgelengder. Hvis du er interessert i hva som skjer på himmelen i kveld eller i løpet av de neste månedene, så sjekk ut podcastene fra Earth and Sky eller søk etter posisjonen til din favorittplanet.

