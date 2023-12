Google Earth er et dataprogram som gjengir en 3D-representasjon av jorden hovedsakelig basert på satellittbilder. Programmet kartlegger jorden ved å legge satellittbilder, flyfotografering og GIS-data over på en 3D-klode, slik at brukere kan se byer og landskap fra forskjellige vinkler. Brukere kan utforske kloden ved å skrive inn adresser og koordinater, eller ved å bruke et tastatur eller en mus. Programmet kan også lastes ned på en smarttelefon eller nettbrett, ved hjelp av en berøringsskjerm eller pekepenn for å navigere. Brukere kan bruke programmet til å legge til sine egne data ved å bruke Keyhole Markup Language og laste dem opp gjennom ulike kilder, som fora eller blogger. Google Earth er i stand til å vise ulike typer bilder lagt over jordens overflate og er også en nettkarttjenesteklient. Nylig har Google avslørt at Google Earth nå dekker mer enn 98 prosent av verden, og har tatt 10 millioner miles med Street View-bilder, en avstand som kan sirkle kloden mer enn 400 ganger. I tillegg til Earth-navigasjon, tilbyr Google Earth en rekke andre verktøy gjennom skrivebordsapplikasjonen. Ytterligere jordkloder for månen og Mars er tilgjengelige, samt et verktøy for å se nattehimmelen. Et flysimulatorspill er også inkludert. Andre funksjoner lar brukere se bilder fra forskjellige steder lastet opp til Panoramio, informasjon gitt av Wikipedia på enkelte steder, og Street View-bilder. Den nettbaserte versjonen av Google Earth inkluderer også Voyager, en funksjon som med jevne mellomrom legger til omvisninger i programmet, ofte presentert av forskere og dokumentarer. Google Earth har blitt sett på av noen som en trussel mot personvern og nasjonal sikkerhet, noe som førte til at programmet ble forbudt i flere land. Noen land har bedt om at visse områder skal skjules i Googles satellittbilder, vanligvis områder som inneholder militære anlegg.

