Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for National Weather Service med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

The National Weather Service (NWS) er et byrå i USAs føderale regjering som har i oppgave å gi værmeldinger, advarsler om farlig vær og andre værrelaterte produkter til organisasjoner og publikum for beskyttelse, sikkerhet og generelt informasjon. Det er en del av National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) grenen til Department of Commerce, og har hovedkontor i Silver Spring, Maryland, i hovedstadsområdet i Washington. Byrået var kjent som United States Weather Bureau fra 1890 til det tok i bruk sitt nåværende navn i 1970. NWS utfører sin primære oppgave gjennom en samling nasjonale og regionale sentre, og 122 lokale værmeldingskontorer (WFOs). Siden NWS er ​​et byrå for den amerikanske føderale regjeringen, er de fleste av produktene i det offentlige domene og tilgjengelige gratis.

Nettside: weather.gov

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet National Weather Service. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.