TaxCredible er en kraftig SaaS-plattform som gjør det mulig for CPA-er å raskt identifisere og levere statlige og føderale forretningsskatteinsentiver for sine kunder. Etter 20 år med samarbeid med CPA-er, erkjente vi et behov for å forenkle og effektivisere skattekredittprosessen. TaxCredible skaper effektivitet i en arbeidskrevende prosess og forbedrer din evne til å betjene kunder samtidig som du genererer ekstra inntekter.

Nettside: taxcredible.com

