Skattekredittleverandører - Mest populære apper Mest populære Nylig lagt til

Skattekredittleverandører er firmaer som hjelper bedrifter med å optimalisere statlige insentiver og skattelettelser, som for forskning og utvikling (FoU), bevaring av ansatte (ERC) og arbeidsmuligheter (WOTC). Gjennom teknologidrevne løsninger analyserer disse tjenestene selskapers økonomiske data, inkludert utgifter, W-2-er, 1099-er og tidligere skatteregistreringer, for å avgjøre om de er kvalifisert for skattefradrag. Følgelig kan bedrifter utnytte disse kredittene for å redusere inntekts- og lønnsskattebyrdene.