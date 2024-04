Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Clarus R+D med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Clarus R+D-appen automatiserer prosessen med å kreve skattefradrag for forskning og utvikling. Bedrifter av alle størrelser og typer kan kvalifisere for FoU-skattefradraget. Likevel kreves det store flertall av kredittene av svært store produksjonsbedrifter. Hvorfor? Fordi FoU-skattestudier tradisjonelt er kompliserte og dyre. Hos Clarus R+D er vår oppgave å gjøre FoU-skattefradrag mer tilgjengelig for SMB-er, inkludert oppstarter før inntekter. I tillegg til å utvide verdien til bransjer som programvare, ingeniørvitenskap, bioteknologi og medisinsk teknologi. Få penger tilbake til virksomheten din for å ansette, innovere og vokse. Alt for en brøkdel av kostnadene for en tradisjonell FoU-skatteundersøkelse.

Nettside: clarusrd.com

