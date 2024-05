TravelBank er den ledende alt-i-ett-plattformen for administrasjon av utgifter og forretningsreiser, som driver utgifts- og reiseløsningen for mer enn 20 000 selskaper. Med TravelBank får du umiddelbar kontroll over utgiftsadministrasjonen og reiseprogrammet, og reduserer bedriftens forbruk med 30 % i gjennomsnitt samtidig som du forbedrer ansattes lykke gjennom et brukervennlig design, raske utgiftsrefusjoner og reisebelønningsprogram. Bedrifter kan enkelt opprette og distribuere tilpassede utgifts- og reisepolicyer, og de har tilgang til TravelBanks interne suksessteam for kunder for ekspertstøtte, tilgjengelig via telefon, e-post eller chat. TravelBank er tilgjengelig på desktop og mobil. Kom i gang på få minutter på travelbank.com.

Nettside: travelbank.com

