Skovik gjør utgiftsstyring enkel for både ansatte og økonomiteam. Plattformen vår reduserer den gjennomsnittlige tiden for å fullføre en utgiftsrapport til bare 3 minutter og automatiserer opptil 80 % av regnskapsoperasjonen ved hjelp av smarte arbeidsflyter og global overholdelse av skatteregler. Løsningen er ideell for mellomstore bedrifter og bedrifter, så vel som raskt voksende bedrifter som krever en utgiftsstyringsløsning som kan skaleres med dem. Som et bevis på det har vi over 1000 slike kunder i over 50 land.

Nettside: skovik.com

