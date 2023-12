Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Sumo Logic med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Sumo Logic, Inc. er et skybasert maskindataanalyseselskap som fokuserer på sikkerhet, drift og BI-bruk. Den tilbyr loggadministrasjon og analysetjenester som utnytter maskingenererte big data for å levere sanntids IT-innsikt. Sumo Logic har hovedkontor i Redwood City, California, og ble grunnlagt i april 2010 av ArcSight-veteranene Kumar Saurabh og Christian Beedgen, og har mottatt finansiering fra Accel Partners, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, Sapphire Ventures, Sutter Hill Ventures , engleinvestor Shlomo Kramer, Battery Ventures, Tiger Global Management og Franklin Templeton. Fra mai 2019 har selskapet samlet inn VC-finansiering på til sammen $345 millioner. 17. september 2020 debuterte Sumo Logic på NASDAQ-børsen i sin børsnotering som et offentlig selskap.

Nettside: sumologic.com

