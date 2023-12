Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Wellfound med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Wellfound (tidligere AngelList Talent) AngelList er et amerikansk nettsted for startups, engleinvestorer og jobbsøkere som ønsker å jobbe med startups. Plattformen ble opprettet i 2010 og har som oppgave å demokratisere investeringsprosessen og hjelpe startups med deres utfordringer innen innsamling og talent. Det startet som et online introduksjonstavle for oppstart av teknologi som trengte startfinansiering. Siden 2015 har nettstedet tillatt startups å skaffe penger fra engleinvestorer gratis.

