SocialAll er tjenesten som kombinerer alle nåværende populære sosiale nettverks-APIer i verden til én enhetlig API for å gjøre det enklere for programmerere. SocialAll støtter alle sosiale nettverksfunksjoner (identifikasjon, venner, meldinger, publisering, foto / video). Vi sparer ikke bare betydelig tid på å lære om API for utviklere, men også oppgradering og vedlikehold når API endres. Bruke REST API-protokollen (HTTP) for å kommunisere med systemet/applikasjonen slik at det er enkelt å utvikle på ethvert system/språk. Feilrettinger og oppdater raskt når det skjer endringer i API. Det er widget for alle sosiale funksjoner. SocialAll har også statistikksystemet om antall brukere og antall forespørsler over tid.

Nettside: socialall.dev

