xabackup er den perfekte løsningen for travle fagfolk med mye data å administrere. Vår skybaserte tjeneste lar kunder enkelt sikkerhetskopiere viktige filer, noe som sparer verdifull tid og krefter. Med exabackup trenger ikke kundene å bekymre seg for komplekse innstillinger eller systemer, de trenger bare å velge filene de vil ha sikkerhetskopiert uten å gjøre noe av det tekniske arbeidet. I tillegg tilbyr exabackup uslåelig beskyttelse og sikkerhet. Alle dataene dine komprimeres før de lastes opp, så du trenger ikke å bekymre deg for sikkerhetsbrudd eller tap av hastighet under overføring. Og siden vi bare laster opp endringer (inkrementelle sikkerhetskopier), vil ikke tilleggsdata bremse systemet eller forringe en allerede tung filbelastning. Så når det gjelder å sørge for at alle viktige dokumenter forblir trygge og sikre, er det ikke noe bedre valg enn exabackup!

Nettside: exabackup.com

