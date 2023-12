Bitly er en URL-forkortingstjeneste og en lenkeadministrasjonsplattform. Selskapet Bitly, Inc., ble etablert i 2008. Det er privateid og basert i New York City. Bitly forkorter 600 millioner lenker per måned, for bruk i sosiale nettverk, SMS og e-post. Bitly tjener penger ved å ta betalt for tilgang til samlede data opprettet som et resultat av at mange bruker de forkortede nettadressene. I 2017 kjøpte Spectrum Equity majoritetsandelen i Bitly for 64 millioner dollar. Fra august 2018 har Bitly forkortet over 37,5 milliarder URL-er.

Nettside: bitly.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Bitly. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.