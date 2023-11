ReadPaper er en profesjonell papirleseplattform og akademisk utvekslingssamfunn lansert av Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Digital Economy Research Institute. Den inneholder nesten 200 millioner artikler, nesten 270 millioner forfattere av vitenskapelige forskningsartikler og nesten 30 000 universiteter og forskning institusjoner, inkludert natur, vitenskap, celle, pnas, pubmed, arxiv, acl, cvpr og andre kjente tidsskriftkonferanser, som dekker alle kjente disipliner som matematikk, fysikk, kjemi, materialer, finans, informatikk, psykologi, biomedisin, etc. ., skape et profesjonelt akademisk diskusjonsfellesskap. Vitenskapelig forskning kan ikke skilles fra ved hjelp av artikler. Hvordan forstå artikler og lese dem godt er et stort forslag i seg selv. Vårt oppdrag er: "La det ikke være noen vanskelig-leste artikler i verden."

Nettside: readpaper.com

