FlowUs, en ny generasjons plattform for kunnskapsstyring og samarbeid Ved å bruke skynotater som en bærer, kombinert med elektroniske dokumenter, kunnskapsbaser, mapper og andre multi-form funksjoner, gir den enkeltpersoner og team et one-stop arbeidssenter for digital informasjonshåndtering og samarbeid.

Nettside: flowus.cn

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet FlowUs. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.