Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for 央视网 med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

CCTV.com (www.cctv.com) er sponset av China Central Radio and Television. Det er et sentralt nyhetsnettsted med videoer, en integrert kommunikasjonsplattform for CCTV og en storstilt Internett-kulturbedrift med full lisens for virksomhetskvalifikasjoner. Ved å følge konseptet "integrert innovasjon og integrert utvikling", med nyheter som leder, video som fokus og brukere som sentrum, har vi bygget et "ett nettverk, en terminal, flere plattformer og flere kanaler" integrert mediekommunikasjon system.

Nettside: cctv.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet 央视网. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.