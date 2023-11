Oppnå karrieredrømmer Det er nå populært å spørre interne ansatte på Shangmaimai. Maimai – et innholdsfellesskap på arbeidsplassen som brukes av 110 millioner ansatte i selskapet, med godkjenning av profesjonelle sertifiseringer med ekte navn. Interne ansatte lokalisert i ulike bransjer og selskaper gir deg unik og verdifull førstehåndsinformasjon. Uansett hvilket stadium av karriereutviklingen du er på, kan du komme og høre hva alle har å si. Lønnshemmeligheter, tilbudssammenligninger, bedriftsatmosfære... Spør interne ansatte på Shangmaimai, og det vil alltid være noen til å svare på det du vil vite; midtlivskrise, karriereflaskehalser, overgangsbrudd... det vil alltid være folk som opplever eller har opplevd det du har opplevd. , kommuniser med dem Få inspirasjon og hjelp nedenfor, og la den verdifulle erfaringen til forgjengerne bli en viktig referanse for deg. Ikke nok med det, i dette innholdsfellesskapet på arbeidsplassen med "profesjonell sertifisering med ekte navn", gjennom vennlige utvekslinger og gjensidig assistanse med ansatte fra forskjellige selskaper, vil det være lettere for deg å utvide arbeidsplasskontaktene dine og bygge et nettverk av høy kvalitet. Uansett forretningsforhandlinger, utveksling og samarbeid, eller jobbrekruttering, blir det enklere og mer effektivt.

Nettside: maimai.cn

