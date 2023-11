Baidu Tieba - verdens ledende kinesiske samfunn. Oppdraget til Tieba er å bringe likesinnede sammen. Enten det er et populært emne eller et nisje-emne, kan det nøyaktig samle et stort antall likesinnede nettbrukere for å vise frem sin egen stil, få nære venner og bygge en unik interaktiv plattform for "interessetema". Tieba-katalogen dekker alle aspekter av spill, regioner, litteratur, animasjon, underholdningsstjerner, livet, sport, datamaskiner og digital osv. Det er verdens ledende kinesiske kommunikasjonsplattform. Den gir folk et gratis onlinerom for å uttrykke og utveksle ideer , og samler likesinnede, nettbrukere. Baidu Tieba (kinesisk: baidu tieba; pinyin: bǎidù tiēbā; lit. 'Baidu Post Bar') er en av de mest brukte kinesiske kommunikasjonsplattformene, hostet av det kinesiske webtjenesteselskapet Baidu. Baidu Tieba ble etablert 3. desember 2003. Det er et nettsamfunn som i stor grad integrerer Baidu sin søkemotor. Brukere kan søke etter et emne av interesseforum kjent som en "bar" som deretter vil bli opprettet hvis den ikke allerede eksisterer. Baidu Tieba akkumulerte over 300 millioner månedlige aktive brukere innen 2015 , og antallet registrerte brukere nådde 1,5 milliarder. Per 6. juni 2021 har Baidu Tieba 23 254 173 fellesskap.

Nettside: tieba.baidu.com

