Baidu Encyclopedia er et åpent og gratis nettleksikon som har som mål å lage et kinesisk kunnskapsleksikon som dekker alle kunnskapsfelt og betjener alle Internett-brukere. Her kan du delta i oppføringsredigering og dele og bidra med kunnskapen din. Baidu Baike (kinesisk: Baidu Encyclopedia; pinyin: Bǎidù Bǎikē; lit. 'Baidu Encyclopedia', også kjent som Baidu Wiki) er et semi-regulert kinesisk-språklig samarbeidende nettleksikon som eies av det kinesiske teknologiselskapet Baidu.

Nettside: baike.baidu.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet 百度百科. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.