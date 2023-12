Product Hunt er et amerikansk nettsted som lar brukere dele og oppdage nye produkter. Nettstedet, som ble grunnlagt av Ryan Hoover i november 2013, støttes av Y Combinator. Brukere sender inn produkter, som er oppført i et lineært format etter dag. Nettstedet inkluderer et kommentarsystem og et stemmesystem som ligner på Hacker News eller Reddit. Produktene med flest stemmer stiger til toppen av hver dags liste. Produktene er organisert i fire kategorier; teknologiprodukter (webapper, mobilapper, maskinvareprodukter osv.), spill (PC, web, mobilapper), bøker og podcaster. En innsending krever ganske enkelt en produkttittel, URL og slagord. Fra og med 2016, ifølge Hoover, har nettstedet ført til oppdagelsen av over 100 millioner produkter på tvers av 50 000 selskaper. Nettstedet inkluderer også en daglig e-postliste som sender ut gårsdagens toppteknologiske "hunts" (produkter) samt en utvalgt samling . En versjon av sammendraget er også tilgjengelig for spill og bøker. Product Hunt er også tilgjengelig som iOS-app, macOS-app, Android-app og Google Chrome-utvidelse. Selskapets hovedkvarter er i San Francisco. I november 2016 kjøpte AngelList Product Hunt for 20 millioner dollar.

Nettside: producthunt.com

