MyAnimeList, ofte forkortet til MAL, er et nettsted for anime- og manganettverk og sosiale katalogiseringsapplikasjoner som drives av frivillige. Nettstedet gir brukerne et listelignende system for å organisere og score anime og manga.

Nettside: myanimelist.net

