Google Play, tidligere Android Market, er en digital distribusjonstjeneste som drives og utvikles av Google. Den fungerer som den offisielle appbutikken for enheter som kjører på "Google-sertifisert" Android-operativsystem, som lar brukere bla gjennom og laste ned applikasjoner utviklet med Android-programvareutviklingssettet (SDK) og publisert gjennom Google. Google Play fungerer også som en digital mediebutikk, som tilbyr musikk, bøker, filmer og TV-programmer. Den tilbød tidligere Google-maskinvareenheter for kjøp frem til introduksjonen av en egen maskinvareforhandler på nett, Google Store, 11. mars 2015, og den tilbød også nyhetspublikasjoner og magasiner før fornyelsen av Google Nyheter 15. mai 2018. Apper er tilgjengelige via Google Play enten gratis eller mot en kostnad. De kan lastes ned direkte på en Android-enhet via den proprietære Play Store-mobilappen eller ved å distribuere applikasjonen til en enhet fra Google Play-nettstedet. Applikasjoner som bruker maskinvarefunksjonene til en enhet kan målrettes mot brukere av enheter med spesifikke maskinvarekomponenter, for eksempel en bevegelsessensor (for bevegelsesavhengige spill) eller et frontvendt kamera (for videosamtaler på nettet). Google Play-butikken hadde over 82 milliarder app-nedlastinger i 2016 og har nådd over 3,5 millioner apper publisert i 2017. Den har vært gjenstand for flere problemer angående sikkerhet, der skadelig programvare har blitt godkjent og lastet opp til butikken og lastet ned av brukere , med ulik alvorlighetsgrad. Google Play ble lansert 6. mars 2012, og samlet Android Market, Google Music og Google eBookstore under ett merke, og markerte et skifte i Googles digitale distribusjonsstrategi. Tjenestene som er inkludert i Google Play er Google Play Bøker, Google Play Spill, Google Play Filmer og TV og Google Play Musikk, og tidligere Google Play Aviskiosk før de ble faset helt ut av Google Play i november 2018. Etter deres re-branding har Google gradvis utvidet den geografiske støtten for hver av tjenestene.

Nettside: play.google.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Google Play. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.