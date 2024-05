Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Ottomatik med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Ottomatik er en Backup-as-a-Service (BaaS) type tjeneste, noe som betyr at du må installere agenten deres på serverne dine og administrere de sikkerhetskopierte dataene fra administrasjonspanelet deres. Ottomatik er en betalt tjeneste, men det er fortsatt et gratis alternativ tilgjengelig som passer for brukere med kun en enkelt server. Så med gratis bruk kan du opprette en sikkerhetskopijobb med en maksimal sikkerhetskopieringsfrekvens på én gang om dagen, og fortsatt ha støtte for å sende sikkerhetskopidata til lagringskontoene dine som Google Drive, Amazon S3,... For mer kritiske nettsteder og servere kan du imidlertid vurdere å bruke Professional-pakken, som gir mulighet for flere sikkerhetskopieringsjobber og en maksimal sikkerhetskopieringsfrekvens på hvert 5. minutt, noe som sikrer sikkerhetskopiering av data i sanntid.

Nettside: ottomatik.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Ottomatik. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.