Nextcloud er en pakke med klient-server-programvare for å lage og bruke filvertstjenester. Nextcloud er gratis og åpen kildekode, noe som betyr at alle har lov til å installere og betjene det på sine egne private serverenheter. Nextcloud-applikasjonen ligner funksjonelt på Dropbox, Office 365 eller Google Drive, men kan brukes på hjemme-lokale datamaskiner eller for ekstern fillagring. Office-funksjonalitet er begrenset til x86/x64-baserte servere da OnlyOffice ikke støtter ARM-prosessorer. I motsetning til proprietære tjenester gir den åpne arkitekturen brukere full kontroll over dataene sine. Den opprinnelige ownCloud-utvikleren Frank Karlitschek gaflet ownCloud og skapte Nextcloud, som fortsetter å bli aktivt utviklet av Karlitschek og andre medlemmer av det originale ownCloud-teamet. 17. januar 2020 ble versjon 18 presentert i Berlin under produktnavnet Nextcloud Hub. For første gang ble en kontorpakke (her OnlyOffice) direkte integrert her og Nextcloud annonserte som sitt mål direkte konkurranse med Microsoft Office 365 og Google Docs. Videre ble et partnerskap med Ionos annonsert på denne datoen.

