Octocom er en AI-kundestøtteplattform for e-handelsbutikker, som automatiserer kundestøtte for rutineoppgaver og frigjør teamet ditt til å håndtere bare unntakstilfeller. Ett-klikks integrasjon med store e-handelsplattformer og helpdesk, AI-støtte før og etter salg, og prisvinnende 24/7/365 live kundestøtte for å hjelpe merker av alle størrelser med å sette opp og integrere vår AI - alt uten de overdrevne kostnadene.

Nettside: octocom.ai

