ChatGPT: Optimalisering av språkmodeller for dialog. Vi har trent opp en modell kalt ChatGPT som samhandler på en samtale måte. Dialogformatet gjør det mulig for ChatGPT å svare på oppfølgingsspørsmål, innrømme sine feil, utfordre uriktige premisser og avvise upassende forespørsler. ChatGPT er en søskenmodell til InstructGPT, som er opplært til å følge en instruksjon i en melding og gi et detaljert svar.

Nettside: chat.openai.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet ChatGPT. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.