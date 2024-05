Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for LOU med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

LOU – drevet av Evosus – er skybasert forretningsprogramvare for detaljhandel, feltservice og lager-/lagerstyring. Denne kraftige alt-i-ett ERP-bedriftsprogramvaren hjelper bedrifter med å spare tid ved å fjerne dem fra papir, regneark eller flere apper. Evosus-teamet har hjulpet over 500 virksomheter strømlinjeforme og vokse over 20 år. Vi har tatt disse 20 årene med beste praksis for å lage forretningsprogramvare som er 100 % sky og 100 % fantastisk. LOU dekker detaljhandel - service - inventar - ruteoptimalisering - planlegging - rapportering og økonomi som integreres med QuickBooks Online.

